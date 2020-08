Bayern-coach Flick geeft toe dat Lyon hen pijn deed, Rudi Garcia vond “Bayern zeker niet onverslaanbaar”

Zondag neemt Bayern het op tegen PSG in toch wel een droomaffiche voor de Champions Leaguefinale. Bayern-coach Hansi Flick gaf toe dat het tegen Lyon wel niet helemaal lekker liep. Ook Rudi Garcia, de coach van de Fransen, had het gevoel dat er meer in zat.

De 0-3 stond dan wel op het bord, zo makkelijk ging het wel niet voor de Duitse kampioen. “We wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou worden. Lyon heeft in de wedstrijden hiervoor goede dingen laten zien.In het begin hadden we het lastig tegen een ploeg met zoveel loopvermogen en die in defensief en tactisch opzicht uitstekend speelt. Ook in aanvallend opzicht deden ze ons pijn.”

En of ze Bayern pijn deden. Memphis Depay schoot in het zijnet en Karl Toko-Ekambi raakte de paal: het had zomaar 2-0 kunnen staan. “Daar hebben we geluk gehad ja. Soms loopt het niet zo optimaal’, erkende Flick. “Nu zijn we blij dat we in de finale staan. De 1-0 van Gnabry was een verlossing. Dat gaf ons zekerheid. Het zijn dingen die hij in de training ook vaak doet. Hij heeft met beide benen een enorm goed schot.”

Alle ogen zijn nu gericht op de finale tegen PSG. Neymar en Mbappé zullen niet morsen met kansen, beseft Flick. “Zondag tegen Paris Saint-Germain beginnen we gewoon weer van nul. We lijken dichtbij, maar hebben nog niets in de Champions League. We zijn er nog lang niet.”

Gemiste kansen liggen Lyon-trainer Rudi Garcia op de maag: “Onze tactiek was goed”

Trainer Rudi Garcia baalde van de nederlaag van zijn team Olympique Lyon tegen Bayern München in de halve finale van de Champions League. “We wisten dat we tegen een betere ploeg speelden maar onze tactiek was goed”, analyseerde hij. “We benutten alleen de kansen niet.”

Lyon wilde profiteren van de ruimte die Bayern vaak achter de defensie weggeeft. Memphis Depay en Karl Toko Ekambi verzuimden echter in de openingsfase te scoren. “Dat was bepalend voor de afloop van de halve finale”, vermoedde Garcia. “Misschien loopt het anders als we die kansen wel benutten.”

Lyon mag volgend seizoen niet aan Europees voetbal deelnemen. De club stond slechts zevende toen het Franse seizoen wegens corona werd afgebroken. “Dat is extra zuur”, besefte aanvaller Toko Ekambi. “Bayern was zeker niet onverslaanbaar. Maar we hebben niet de dingen gedaan om ze te kloppen.”