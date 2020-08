Laptop verplicht in kwart van Vlaamse middelbare scholen

Steeds meer scholen vragen hun leerlingen om voor de start van het nieuwe schooljaar een laptop te huren of te kopen, meestal via een samenwerking met een extern bedrijf zodat alle scholieren op hetzelfde toestel werken. Dat schrijft Het Belang van Limburg donderdag.

Vandaag vragen 248 Vlaamse middelbare scholen - één op de vier - hun leerlingen om een laptop te kopen of huren via Signpost, marktleider op het vlak van ICT - ondersteuning aan onderwijsinstellingen. Een jaar daarvoor waren er dat slechts 117. Het jaar daarvoor zelfs nog maar 75.

“Wij bedienen 65.000 scholieren”, zegt CEO Arne Vandendriessche van Signpost. “Als je de cijfers van onze concurrenten meetelt, kom je in Vlaanderen aan 80.000 leerlingenlaptops, een verviervoudiging in vergelijking met twee jaar geleden. De coronacrisis heeft de digitalisering in het onderwijs in een stroomversnelling gebracht. Tegen 2023 verwachten wij dat elke middelbare school minstens een deel van hun leerlingen zal vragen een laptop te kopen of te huren.”

Hoewel een school dat wettelijk mag, vraagt onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) scholen wel om actief aan kostenbeheersing te doen en in dialoog te treden met ouders voor wie de aankoop financieel zwaar doorweegt.