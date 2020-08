Daam Foulon trekt naar het Italiaanse Benevento

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het ook officieel. Daam Foulon (21) heeft zijn droomtransfer naar de Italiaanse Serie A beet. De 21-jarige verdediger verlaat Waasland-Beveren en tekent een contract voor drie seizoenen met optie bij Benevento Calcio, de club onder leiding van ex-topspits Filippo Inzaghi die vorig seizoen overtuigend kampioen werd in de Serie B.

Vrijdag vertrekt Foulon richting Italië om zijn medische en fysieke proeven af te leggen. Waasland-Beveren zou dik 600.000 euro opstrijken en bedong eveneens een percentage op de doorverkoop. W-B plukte Foulon in de winter van 2018 weg bij de beloften van Anderlecht. In het Waasland kwam hij uiteindelijk 47 wedstrijden in actie, daarin was hij goed voor negen assists.