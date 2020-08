Opnieuw coronabesmettingen bij Cagliari (maar Nainggolan is er niet bij)

Nadat de Bulgaar Kiril Despodov eerder deze week al positief testte, zijn er opnieuw drie coronabesmettingen aan het licht gekomen bij de Italiaanse eersteklasser Cagliari, momenteel nog de club van voormalig Rode Duivel Radja Nainggolan. Het gaat om Filip Bradaric, Luca Ceppitelli en Alberto Cerri. Ook FC Basel ontsnapt niet aan het virus.

De testen werden uitgevoerd voor de start van de trainingen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Serie A, dat over een maand van start gaat. De besmette spelers werden in quarantaine geplaatst. Twee andere spelers die met het viertal in contact zijn geweest, worden uit voorzorg afgezonderd van de rest van de spelerskern.

Woensdag testte ook al AS Roma-reservedoelman Antonio Mirante positief. “Het gaat goed, ik vertoon geen symptomen”, liet hij weten in een bericht op zijn Instagram-account.

Drie positieve gevallen bij FC Basel

Bij de Zwitserse topclub FC Bazel hebben drie spelers positief getest op het nieuwe coronavirus en daardoor missen ze volgende week de halve finales van de Zwitserse beker tegen Winterthur.

Het gaat om Arthur Cabral, Eric Ramires en Eray Comert. Zij worden voor minstens tien dagen in quarantaine geplaatst. Samuele Campo, die met hen op vakantie was, moet eveneens in quarantaine.

De spelers verkeren in goede gezondheid en vertonen geen symptomen. De club benadrukt dat de spelers niet op vakantie waren in een risicozone.