Politie betrapt 200 feestvierders op tuinfeest: agenten met projectielen bestookt, zware straffen opgelegd

In de Britse stad Manchester gelden ook nog steeds maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dijken. Een 27-jarige vrouw lapte die regels afgelopen zaterdag aan haar laars en organiseerde een feestje met zo’n tweehonderd genodigden. De politie greep in, maar werd met projectielen bestookt toen ze het feestje wilde stilleggen. Een warmtecamera van een politiehelikopter filmde het moment dat de agenten arriveerden.

De vrouw die het feestje organiseerde en het pand huurt waar de feestvierders uit de bol gingen, kreeg een fikse boete. Ze kreeg bovendien een verbod om de komende drie maanden nog bezoek te ontvangen en is de enige die tijdens die periode haar woning mag betreden.

“Ik begrijp dat dit een frustrerende tijd is”, aldus inspecteur Jim Adams van de politie van Manchester. “Maar dit incident is compleet onaanvaardbaar en onbegrijpelijk in tijden van corona. We zijn tevreden met de beslissing van de rechtbank. Nu kunnen er geen illegale bijeenkomsten meer plaatsvinden in de woning.”

Ook het stadsbestuur kan zich vinden in de beslissing van de rechter. “Dit was een flagrante inbreuk op de maatregelen tegen Covid-19”, klinkt het. “Die zijn er om iedereen in onze gemeenschap te beschermen en moeten worden gerespecteerd.”

Hoewel sommige regio’s in het Verenigd Koninkrijk de maatregelen versoepelden, blijven grote bijeenkomsten verboden in Manchester en andere delen van Noord-Engeland. Op 31 juli werden de maatregelen verstrengd nadat de besmettingen weer stegen.