Wellicht geen uitbreiding van de bubbel, of krijgen de Franstalige virologen toch nog hun zin? “Dat is niet vol te houden”

Het ziet er niet naar uit dat de Nationale Veiligheidsraad een vergroting van de bubbel van vijf zal aankondigen. Volgens Vlaamse experten is het daarvoor nog te vroeg, maar aan Waalse kant klinkt het discours anders. “De bubbel van vijf is te restrictief en de maatregel is niet vol te houden”, zegt ULB-epidemioloog Yves Coppieters aan De Morgen.