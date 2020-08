Verrassing van formaat: Erika Vlieghe dan toch aanwezig op Nationale Veiligheidsraad

Opgemerkte gast op de Nationale Veiligheidsraad vanmorgen: Erika Vlieghe, hoofd van de GEES. Na een vorige Veiligheidsraad had minister-president Jan Jambon nog aangegeven dat de voorzitter van de exit-experts akkoord ging met het behoud van de bubbel van vijftien, terwijl dat niet zo was. Vlieghe besloot daarop niet meer deel te nemen aan de vergaderingen. “Op vraag van de premier zal ik er vandaag toch bij zijn om tekst en uitleg te geven bij het advies van Celeval (de nationale evaluatiecel, red.)”, zegt ze nu.

Op dit moment zit de Nationale Veiligheidsraad bijeen om de verdere aanpak van de coronacrisis te bespreken. Het zal er onder meer gaan over de culturele en evenementensector, het winkelen ‘in bubbels’ en de toenemende besmettingen in Brussel.

De fall-out van de voorlaatste Nationale Veiligheidsraad, die plaatsvond op 23 juli, was niet gering. Er ontstond niet alleen veel commotie over het behoud van de bubbel van vijftien (wat een week later werd aangepast), maar tussen de politiek en de experts liepen de spanningen ook hoog op.

De avond van die Veiligheidsraad had Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) tijdens een uitzending van VTM Nieuws verwezen naar GEES-voorzitter en infectiologe Erika Vlieghe (Universiteit Antwerpen) om het behoud van die bubbel van vijftien te verdedigen. Dat kon ze niet appreciëren. “Men moet mij geen woorden in de mond leggen die ik niet gezegd heb”, was haar reactie. Vlieghe wees er ook op dat de relatie tussen de experts en beleidsmakers niet meer gezond was. Ze maakte daarop bekend dat ze niet langer van plan was om de Veiligheidsraden bij te wonen.

Maar kijk: vandaag is Vlieghe er toch opnieuw bij. “Ik heb besloten aanwezig te zijn om, op vraag van de premier, tekst en uitleg te geven over het Celeval advies”, liet ze weten aan onze collega’s van De Standaard. Celeval is de nationale evaluatiecel waar verschillende administraties en experts in zetelen. Afgelopen maandag zat die bijeen over de punten die ook vandaag worden besproken.