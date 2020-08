Politici van de verschillende regeringen en experts komen donderdag samen in Brussel voor de Nationale Veiligheidsraad. Op de agenda staan de maatregelen die werden genomen om de nieuwe opstoot van het coronavirus in te dijken. Toen Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) aankwam in Brussel, moest hij snel terugkeren naar zijn auto omdat hij één van die maatregelen even vergeten was: zijn mondmasker.