Promovendus Leeds mag het op de openingsspeeldag meteen tegen kampioen Liverpool proberen

Kan Leeds United onmiddellijk voor een stunt zorgen op Anfield? Foto: Action Images via Reuters

De Premier League heeft zijn kalender voor seizoen 2020-2021 bekendgemaakt. Regerend kampioen Liverpool opent de nieuwe jaargang tegen het ambitieuze Leeds van Marcelo Bielsa.

Manchester City en Manchester United krijgen een beetje respijt voor hun Europese verplichtingen en moeten tijdens de eerste speeldag nog niet in actie komen. Voor Chelsea en Wolverhampton Wanderer geldt die uitzondering niet.

Op 12 september trapt het Engelse voetbal opnieuw af. Het seizoen zal eindigen op 23 mei, omdat het EK opgeschoven wordt. Om die reden is er ook geen winterstop in de Premier League. Om het drukke speelschema een beetje draaglijker te maken, werden de replays in de FA Cup wel geschrapt.

Openingsspeeldag Premier League 2020-2021

Zaterdag 12 september

Crystal Palace - Southampton

Fulham -Arsenal

Liverpool -Leeds United

Tottenham - Everton

West Bromwich - Leicester City

West Ham United -Newcastle Utd

Maandag 14 september

Brighton -Chelsea

Sheffield United - Wolverhampton Wanderers

Uitgesteld:

Burnley - Manchester United

Manchester City - Aston Villa