Interim-arbeider komt om het leven bij arbeidsongeval bij Unilin

Ronse / Waregem - Bij Unilin in het West-Vlaamse Desselgem is afgelopen nacht een 38-jarige man uit Ronse om het leven gekomen. Dat meldt het arbeidsauditoraat Gent, afdeling West-Vlaanderen. Het slachtoffer was er aan de slag als uitzendkracht.

Het arbeidsongeval vond vannacht plaats rond 3.30 uur tijdens de nachtploeg. Zijn collega was bezig met een heftruck spaanderplaten (op hoogte) heffen toen het fout ging. Volgens de eerste vaststellingen is er een palet van de heftruck geschoven en op het hoofd van het slachtoffer terechtgekomen. Hij overleefde de impact niet. Het arbeidsauditoraat is een onderzoek gestart. Er werden een wetsdokter en een technisch deskundige aangesteld om de precieze oorzaak te achterhalen. De inspectiedienst Toezicht Welzijn op het Werk gaat na of er inbreuken waren op de Welzijnswet en voorschriften rond arbeidsveiligheid.