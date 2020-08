Belgische bedrijven somberder over vooruitzichten dan Europese gemiddelde

De groeivooruitzichten van de Belgische privébedrijven zijn fors geslonken sinds de coronacrisis, bijna tweemaal meer dan het Europese gemiddelde. Dat blijkt donderdag uit de European Private Business Survey van consultancybedrijf PwC.

Ruim 2.400 privébedrijven uit 31 landen namen deel aan de bevraging. Daaruit bleek dat in juni nog slechts 11 procent van de bevraagde Belgische bedrijven de komende 12 maanden een verbeterde omzet verwachtte. In februari-maart was dat nog 78 procent. In andere Europese landen was er in diezelfde periode slechts een daling met 36 procentpunten, van 55 procent naar 19 procent.

Het onderzoek toont aan dat wendbaarheid voor betere prestaties zorgt, zegt PwC in een persbericht. Maar het consultancybedrijf wijst erop dat minder dan een derde van de Belgische bevraagden hun bedrijfsmodel aan de pandemie aanpast. In Europa is dat gemiddeld de helft. Wel vinden zeven op de tien het belangrijk om in nieuwe technologieën te investeren, de helft vindt innovatie belangrijk. Zo gaan ze, naast kostenreducties, op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen om COVID-19 het hoofd te bieden, klinkt het.

“De COVID-19-pandemie heeft de noodzaak om bedrijven echt te innoveren in een versnelling gebracht”, zegt Griet Helsen van PwC België in het persbericht. “Een bedrijf kan niet anders dan met een frisse blik naar alles te kijken, van de bedrijfsvoering, tot de digitalisering en de productportfolio. Nu de marktomstandigheden snel veranderen kunnen nieuwe bedrijfsmodellen naast de core business van vitaal belang zijn.”

Voor zeven op de tien bevraagde Belgische ondernemingen blijken het gebrek aan gekwalificeerde medewerkers de grootste bedreiging voor verdere groei. Volgens PwC bevestigt de studie dat de pandemie de vaardigheidskloof nog vergroot heeft.