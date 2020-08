Hij dronk een tasje thee en plots zakte hij ineen: Alexei Navalny, de grootste criticaster van Vladimir Poetin, ligt in coma

De Russische oppositieactivist Alexei Navalny (40) ligt in een coma in een ziekenhuis in Omsk. Hij werd vergiftigd, zegt zijn woordvoerster. Zijn aanhangers linken het incident aan Navalny’s steun voor de protestacties in Wit-Rusland. “Een boodschap van Poetin aan de bevolking”, denken zij. Leuvense professor Russische Politiek Ria Laenen gaat niet zo ver, “maar Navalny gebruikte Wit-Rusland wel om de Russen uit hun politieke apathie te halen.”