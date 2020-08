Verschillende Google-diensten kampen wereldwijd met storing

Gebruikers van Gmail en G Suite-diensten als Meet, Docs en Drive melden al urenlang problemen. Wereldwijd zijn er storingen maar België lijkt het hardst getroffen. De storing heeft mogelijk te maken met de clouddiensten van de techgigant.

Het Amerikaanse technologiebedrijf Google zegt donderdag problemen met verschillenden diensten van het bedrijf te onderzoeken. Volgens de statuspagina van het technologiebedrijf zijn er onder andere storingen bij het verzenden van e-mails via Gmail, het opnemen bij de vergaderingstoepassing Meet en het maken van bestanden in Drive. De problemen zijn voelbaar wereldwijd maar vooral in België worden er problemen gemeld, dat blijkt uit de gegevens van Down Detector.

Foto: Screenshot Down Detector

Het bedrijf zei donderdagochtend om 7.30 uur Belgische tijd voor de eerste keer dat het berichten ‘over een probleem bij Gmail’ onderzoekt.