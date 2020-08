AA Gent stelt Laszlo Bölöni voor aan de pers: “Dit is geen stijlbreuk”

Amper enkele uren na het ontslag van Jess Thorup, volgde donderdagmiddag de voorstelling van Laszlo Bölöni, de nieuwe coach van AA Gent. De 67-jarige Roemeense trainer - die vorig seizoen nog met Antwerp de bekerfinale haalde - tekende voor twee jaar en moet in de Ghelamco Arena voor een nieuw elan zorgen. Voorzitter Ivan De Witte toonde zich een tevreden man: “De expertise van Laszlo Bölöni en zijn visie op het voetbal heeft me altijd aangesproken.”

De Witte wikte evenwel duidelijk zijn woorden als Jess Thorup, de voorganger van Bölöni, ter sprake kwam tijdens de persconferentie: “Ik zal niet teveel in het verleden graven. Er is ook veel interne keuken en dat wil ik zo houden”, aldus de Gentse preses. “Wie mij en Michel kennen, weten dat we niet over één nacht ijs gaan. De eerste contacten met Laszlo dateren van dinsdagmiddag. Als het regent, neem je je paraplu. Maar de meeste beslissingen zijn de moeilijke waarbij je diverse factoren moet afwegen. En dan is het aan één of twee mensen om die beslissingen te nemen.”

“We hadden in 2013 ook al een aangenaam gesprek met Laszlo op zijn terras. De indruk die ik toen kreeg was heel positief en nu was het mogelijk om samen te werken en daar kijk ik naar uit. Onze ambitie moet je wel nuanceren”, aldus De Witte die ook nog even terugkwam op de torenhoge ambities die hij eerder uitte. “Diverse clubs moeten hun ambitie uitspreken. Wij willen een uitdager zijn van Club Brugge maar ik zeg niet dat het zal lukken.”

Foto: Photo News

Laszlo Bölöni toonde zich op zijn beurt bijzonder in zijn nopjes en doorspekte zijn betoog regelmatig ook met de hem zo typerende humor. Maar als het op zijn werkwijze en visie aankwam, klonk de Roemeense coach heel ernstig: “België is mijn tweede land en AA Gent is toch een topclub in dit land. Ik blijf klassiek en bij een topclub die zo ambitieus is en nog wil groeien, draag je een grote verantwoordelijk. Maar ik ben heel tevreden dat we samen een stap vooruit zullen zetten met deze club.”

Debuut tegen Antwerp

Als het op zijn voetbalvisie aankwam, liet niets aan de twijfel over: “Alles wat ik bereikt heb ik op het veld of in mijn privé-leven, deed ik met hard werken, ernst en opofferingen. Als dat kan op een artistieke wijze, graag. Maar ik kan me niet inbeelden dat resultaten uit de lucht zullen komen vallen.”

“Gent wil altijd zo goed mogelijk presteren”, benadrukte Bölöni. “En ze hebben me ook aangenomen om het maximale uit het team te helpen maar ik praat niet meteen over de titel. Geef me nog een tiental dagen om de spelersgroep nog beter te kennen. Uiteraard is het bijzonder om zaterdag uitgerekend tegen Antwerp te debuteren. Ik ontving al veel berichtjes en ik begroet die mensen graag. Maar we zijn profs en willen er alles aan doen om een goed resultaat neer te zetten.”

Het laatste woord was uiteindelijk toch voor Ivan De Witte die nog even terugkwam op de nogal kritische reacties van Gentse fans die op sociale media al volop hun ongenoegen uitten op de trainerswissel: “Dit is voor mij geen stijlbreuk! Als ik goed geïnformeerd ben, is Laszlo een coach die werkt met de beschikbare middelen. Bij sommige clubs werkte hij inderdaad vanuit de reactie maar bij andere teams werkte hij met een meer aanvallende visie. Ik wil vooral een coach die het beste kan halen met de beschikbare middelen.”

