Aantal ziekenhuisopnames met twee procent gedaald

Het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames door het coronavirus in ons land is licht gedaald met twee procent, meldt Sciensano donderdag. In de ziekenhuizen werden de voorbije week gemiddeld per dag 30,4 nieuwe COVID-19-patiënten opgenomen.

Ook de daling van het weekgemiddelde van de nieuwe bevestigde gevallen houdt voorlopig aan. Van 10 tot en met 16 augustus is het aantal nieuwe infecties met 13 procent afgenomen, tegenover de week van 3 tot en met 8 augustus. Gemiddeld hebben in die periode 534,6 mensen per dag positief getest voor COVID-19. Dat is goed voor 32,6 besmettingen per 100.000 inwoners. De week voordien waren dat er 613,3, of 37,4 per 100.000 inwoners.

Het gemiddeld aantal overlijdens stijgt met 152 procent. In de voorbije week stierven gemiddeld 10,4 personen per dag aan COVID-19. Sinds de start van de epidemie stierven hierdoor al 9.969 mensen in ons land.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het aantal besmettingen in de periode van 10 tot en met 16 augustus met 18 procent toegenomen, vergeleken met de periode van 3 tot en met 9 augustus. Ook in Namen is een stijging van 3 procent vastgesteld.

In de provincie Antwerpen daalden de besmettingen met 32 procent, in West-Vlaanderen met 35 procent, in Oost-Vlaanderen met 14 procent, in Limburg met 11 procent, en in Vlaams-Brabant met 1 procent. Ook in Waals-Brabant, Luik, Henegouwen en Luxemburg daalde het aantal besmettingen. In Henegouwen was de daling met 17 procent het grootst.