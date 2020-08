Amnesty International bakent ambassade van Wit-Rusland af met gevarenzone

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft donderdag haar ongenoegen over de situatie in Wit-Rusland geuit met een symbolische actie. De ambassade in Brussel werd als gevarenzone afgebakend met waarschuwingsborden en linten.

Op de waarschuwingsborden stond duidelijk te lezen: “Waarschuwing! U betreedt een zone met risico op foltering.” De borden werden rondom de ambassade van Wit-Rusland geplaatst en afgespannen met een lint.

Amnesty International klaagt daarmee de situatie aan die in Wit-Rusland is ontstaan na de herverkiezing van president Aleksandr Loekasjenko. De verkiezingsuitslag wordt als vervalst beschouwd en vreedzame protesten worden met harde hand in de kiem gesmoord. Duizenden demonstranten, omstaanders, politici en journalisten werden gearresteerd.

“Inzet van politiegeweld is een courante praktijk geworden in Wit-Rusland. Kritiek op het beleid wordt niet getolereerd. Amnesty International vraagt de onmiddellijke vrijlating van al wie gevangen zit, omdat ze vreedzaam voor hun mening opkomen. Foltering en ander buitensporig politiegeweld moet onmiddellijk ophouden en de aantijgingen daarover moeten ernstig worden onderzocht”, zegt Lore Van Welden, woordvoerster van Amnesty International Vlaanderen.

De mensenrechtenactivisten hadden ook handtekeningen mee van een petitie die Amnesty heeft gelanceerd tegen de kwestie in Wit-Rusland. Die werden in de bus gestoken, nadat niemand van de ambassade de petitie in ontvangst wilde nemen.