OVERZICHT. Dit heeft de Veiligheidsraad beslist over de coronamaatregelen

Tijdens de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad op donderdag 20 augustus heeft Premier Wilmès aangekondigd dat winkelen vanaf maandag opnieuw met twee kan en zonder tijdslimiet, evenementen mogen buiten met 400 plaatsvinden en geliefden mogen opnieuw naar het buitenland als ze hun duurzame relatie kunnen bewijzen. Een overzicht.

School

Alle leerlingen, van alle onderwijsniveaus kunnen, vanaf 1 september naar school gaan bij een code geel. Bij code geel circuleert het virus nog steeds, maar het is onder controle. Op school moeten kinderen ouder dan 12 jaar een mondmasker dragen, alsook de leerkrachten. Bepaalde buitenschoolse activiteiten in het secundair onderwijs worden ook opgeschort. Als er een code oranje van kracht wordt, dan zullen de aantal schooldagen beperkt kunnen worden voor de tweede en derde graad.

Bubbel van vijf

Aan de bubbel van vijf zal voorlopig niet gesleuteld worden. De vaste bubbel van vijf blijft dus van kracht vanaf 1 september en dat gedurende een maand. Daarnaast is het wel toegestaan om (liefst in de buitenlucht) tien andere mensen te zien als er afstand kan worden gehouden en met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen.

Koppels gescheiden door de maatregelen

Koppels die gescheiden zijn door de maatregelen en in verschillende landen wonen zullen de grens over mogen. Dit was al het geval voor gehuwde koppels, maar niet voor wie een duurzame relatie heeft. Mensen die geen juridische band hebben maar een duurzame relatie hebben en dat ook kunnen bewijzen zullen vanaf 1 september ook de grens over mogen om hun geliefde te zien. Voor hen gelden ook de regels rond de quarantaine.

De minister lichtte ook toe dat een duurzame relatie gaat over mensen die minstens 1 jaar samenwonen voor ze de aanvraag indienden en dat kunnen bewijzen. Mensen die niet samenwonen moeten kunnen bewijzen dat ze al twee jaar lang een relatie hebben. Ook mensen die niet getrouwd zijn maar samen een kind hebben kunnen de grens over volgens deze nieuwe maatregel.

Mondmaskers

De regel om een mondmasker de dragen op plaatsen als winkels, winkelstraten, markten, drukke particuliere en openbare plaatsen blijft van kracht. Het blijft ook sterk aanbevolen in situaties waarbij de veiligheidsafstand niet gegarandeerd kan worden. Lokale autoriteiten zullen daarnaast in samenspraak met de regio’s en gouverneurs ook extra maatregelen kunnen nemen. De premier benadrukte tijdens de persconferentie dat er op nationaal niveau geen wetgeving bestaat die de Belgen kan verplichten om steeds een mondmasker op zak te hebben. De premier raadt wel aan om altijd eentje op zak te hebben aangezien we vaak een mondmasker nodig hebben.

Winkelen

Naar de winkel gaan, kan vanaf maandag met twee en zonder tijdslimiet. Wel rekent de premier op de verantwoordelijkheidszin van de Belgen om wachtrijen te vermijden. Ze benadrukt ook dat het gaat over een maximum en winkels ook zelf kunnen beslissen om het bij één persoon te houden. Deze regel gaat in vanaf maandag 24 augustus.

Evenementen

Het maximaal aantal toegelaten mensen in een publiek – bij sportwedstrijden bijvoorbeeld, in het theater of bij andere cultuur-activiteiten, gebedshuizen, congreszalen, auditoria - wordt uitgebreid tot 200 personen binnen en 400 personen buiten. Het dragen van een mondmasker is nog steeds verplicht. Dit maximumaantal kan alleen worden bereikt op voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften en protocollen strikt worden nageleefd.

Vanaf 1 september zal wel de mogelijkheid worden ingevoerd om hiervan af te wijken. De burgemeester kan de aanvraag bekijken en de bevoegde minister kunnen vervolgens de finale toelating geven. Dit maakt het mogelijk om voor de permanente infrastructuren de regels aan te passen zonder de veiligheid in het gedrang te brengen.

Rouwmaaltijden

Er worden vanaf nu 50 mensen toegelaten op rouwmaaltijden. De regels van de horeca moeten dan ook gerespecteerd worden.

Terugkeer uit rode en oranje zones

De maatregel in verband met de rode en oranje zones voor het buitenland blijven van kracht. Wie uit een rode zone terugkomt moet zich verplicht laten testen. Wie uit een oranje zone terugkomt wordt aanbevolen om zich te laten testen en in quarantaine te gaan. De premier vroeg tijdens de persconferentie ook nog eens om actief mee te werken aan de contact tracing.