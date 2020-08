KVO-voorzitter Gauthier Ganaye blijft rustig na 0 op 6: “Als de beste speler ter wereld niet in ons systeem past, halen we hem niet”

KV Oostende speelt goed voetbal, maar begon de competitie wel met 0 op 6 tegen Beerschot en Charleroi. Het vernieuwde KVO is erg jong en volgens sommigen ook erg naïef. Met hun offensieve pressing gaan ze nog vaak op dodelijke counters lopen. Gauthier Ganaye (32), the executive president, countert al die scepsis. “We zijn al heel goed zonder bal, nu vooral nog leren afwerken in balbezit.”