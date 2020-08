Wegen en Verkeer zoekt naar oplossing voor slecht werkende nieuwe geluidsschermen langs E313

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) erkent dat de geluidsoverlast van de E313 in de Tuinwijk in het Antwerpse Borgerhout niet is afgenomen door het plaatsen van nieuwe geluidsschermen, maar net is toegenomen. Een plaatsbezoek heeft uitgewezen dat de panelen trillen en er vragen kunnen worden gesteld over de aansluiting tussen verschillende panelen waardoor er geluid zou doorkomen. Er worden meteen al enkele ingrepen gedaan en de aannemer zal mogelijke structurele oplossingspistes voorleggen, klinkt het.