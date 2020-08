Ontslagen na twee speeldagen? Geen record voor Jess Thorup, deze trainers deden nog ‘beter’

Twee speeldagen zong hij het uit dit seizoen, Jess Thorup. AA Gent liet er dus geen gras over groeien met het ontslag van de Deense trainer. Snel, maar geen record in onze hoogste klasse. Voor Fi Van Hoof, Philippe Saint-Jean en Emilio Ferrera hield het al na één speeldag op in onze competitie.

LEES OOK. Na de 0 op 6: AA Gent wijst trainer Jess Thorup de deur, Laszlo Bölöni wordt zijn opvolger

1998: Wilfried Van Hoof bij Lokeren

De latere sportief directeur van KV Mechelen zag zijn ontslag al hangen na een dramatische voorbereiding. Toen ook de eerste wedstrijd met 3-0 werd verloren van SK Lierse, zat het erop voor ‘Fi’. Voorzitter Roger Lambrecht was onherroepelijk en bedankte hem voor bewezen diensten bij de Waaslanders.

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

2008: Philippe Saint-Jean bij Bergen

Op de eerste speeldag ging Mons met 5-0 onderuit tegen AA Gent. Toch was het ontslag van Saint-Jean geen sportief ingegeven keuze.

Saint-Jean nam in 2008 al na 1 speeldag afscheid van de Henegouwers omwille van medische redenen. “Zijn gezondheidstoestand laat hem niet meer toe om het zware werk dat de functie van coach met zich meebrengt degelijk uit te voeren”, klonk het toen. Dat ook de spelersgroep bij de Draken helemaal uitgekeken was op hun coach, werd niet in het persbericht opgenomen.

Foto: BELGA

2014: Emilio Ferrera bij Racing Genk

Na een slecht start onder Mario Been, leidde opvolger Emilio Ferrera Racing Genk in extremis nog naar de play-offs in 2014. Het leverde hem een contractverlenging van twee seizoenen op, maar het avontuur strandde al na één speeldag.

Na het 3-1 verlies tegen KV Mechelen kwam het bestuur onder leiding van Herman Nijs samen, de voorzitter van de sportieve commissie.

“Ik zag op het veld niks terug van de over-mijn-lijk-mentaliteit die je bij de start van het seizoen mag verwachten”, gaf Nijs toen mee. “Na die vroege voorsprong zakten we als een kaartenhuis in mekaar. Dat is eerst en vooral de verantwoordelijkheid van de spelers. Maar de trainer moet op dat vlak een toegevoegde waarde hebben.” Die had Ferrera dus niet bij de Limburgers en hij kreeg zijn C4.

Foto: JEFFREY GAENS

Deze trainers werden net als Thorup na speeldag 2 ontslagen:

1995: Jean Thissen bij Seraing

1996: Herbert Neumann bij Anderlecht

2000: Willy Reynders bij Lokeren

2017: Bartolome Marquez bij STVV

2020: Frank Vercauteren bij Anderlecht