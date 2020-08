Winkelen pas vanaf maandag met twee, sector is teleurgesteld: “We verliezen opnieuw een soldenweekend”

Vanaf maandag 24 augustus is het opnieuw toegelaten om met twee personen te gaan winkelen. Van een tijdslimiet van 30 minuten is er dan ook geen sprake meer. Maar hoewel de versoepeling voor handelaars meer dan welkom is tijdens de solden, is de sector toch grotendeels teleurgesteld: “We verliezen opnieuw een weekend en het zorgt ook nog eens voor verwarring.”

Op de Nationale Veiligheidsraad is vandaag beslist dat winkelen vanaf maandag 24 augustus opnieuw toegelaten is met maximaal twee personen. En dus blijft tot grote teleurstelling van de sector alleen winkelen de regel tot en met zondag. “We zijn tevreden dat er sprake is van een versoepeling want die was nodig. Maar dat het maandag pas ingaat, stelt ons echt teleur”, vertelt Deborah Motteux van handelsfederatie Comeos.

“Vorig weekend was het vijftien augustus en waren dus alle winkels gesloten. Komend weekend blijft de regel dat je alleen moet shoppen en dus blijft er slechts één zaterdag over. Maar tijdens de solden is zaterdag de beste dag. Dit maakt het dus extra moeilijk.” Motteux vreest ook dat het voor de klanten onduidelijkheid schept en dat ze zaterdag al met twee voor de winkel zullen staan: “Dat het pas maandag van toepassing is, zal voor extra verwarring zorgen. Mensen zullen denken dat het nu al van kracht is en dat zal het dus ook moeilijk maken om te controleren. Laten we hopen dat het niet voor problemen zorgt.”

Geen duidelijkheid over de solden

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) spreekt dan weer over een gemiste kans aangezien er slechts één week overblijft van de solden en het had dus liever de regel onmiddellijk zien ingaan. En ook het feit dat de bubbel niet groter wordt, zal de winkeliers niet voldoende ademruimte geven.“Tot nu toe is hun omzet tijdens de verkoop nog steeds 40% lager dan in een normaal jaar en dat zullen de handelaars door die late regeling niet goed krijgen”, klinkt het in een persbericht. Volgens de organisatie werden de mensen ook bang gemaakt door de communicatie van de overheid met woorden als: “Blijf in je kot”. En vraagt het dat er duidelijk wordt gecommuniceerd wordt dat het veilig is om te winkelen als de maatregelen gerespecteerd worden.

Dat de solden niet verlengd worden is ook een pijnpunt: “De autoriteiten hebben zelfs niet duidelijk gemaakt dat verkoop tegen dumpingprijzen, die niet lager zijn dan de aankoopprijs, ook in september is toegestaan. Op deze manier hadden we de facto de soldenperiode verlengd en scholieren en hun ouders de kans gegeven om nog begin september artikelen aan te kopen aan een zacht prijsje. Zeker nu beslist is dat iedereen terug naar school mag.” Daarom vraagt de NZS ook een oplossing voor onverkochte voorraden zodat handelaars liquiditeit hebben om nieuwe collecties te kopen en huur te betalen. “Detailhandelaars moeten daarom bij regionale financieringsinstanties een renteloze garantielening kunnen afsluiten voor de waarde van onverkochte producten. Want niet minder dan 6 op 10 handelaars heeft geld genoeg om die nieuwe collecties te kunnen kopen”, klinkt het.

Nieuwe normaal

Ook zelfstandigenorganisatie Unizo is ontgoocheld en had meer verwacht van de versoepelingen. “Twee is natuurlijk beter dan alleen. Maar er zit duidelijk geen lijn in de beslissingen. Want je mag wel gaan sporten met een hele groep, maar gaan shoppen met je bubbel van vijf mag dan weer niet”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerde bestuurder van Unizo. “Het blijft trouwens ook een onduidelijke regel, want wat als je twee minderjarige kinderen hebt? Moet je dan eentje thuis laten?”

Van Assche pleit ook voor een andere aanpak die meer perspectief biedt: “Mensen vrezen nu voor een jojo-beleid waarbij maatregelen verstrengd worden, dan versoepeld en dan opnieuw verstrengd worden. Eigenlijk pleiten we voor een kader voor het nieuwe normaal. Een kader dat ons helpt om te leven en ondernemen tot er een vaccin komt. Een aanpak die ons helpt het virus onder controle te houden maar waarbij het sociale en economische leven verder kan gaan. En als er dan problemen zijn, dan kan dat lokaal aangepakt worden in plaats van heel een land plat te leggen.”

Ook op het vlak van evenementen hoopt Van Assche dat er binnenkort nog meer veranderingen komen. Vandaag werd namelijk beslist dat evenementen buiten met 400 mensen kunnen doorgaan, binnen is dat met 200 mensen. “Die sector moet meer vertrouwen krijgen én we roepen ook op dat er wordt samengezeten met die sectoren. Want er wordt nu beslist zonder overleg met hen. De periode tussen deze en de volgende veiligheidsraad kan hiervoor gebruikt worden.”

“Het is een logische evolutie”

Voor de sectorfederatie Mode Unie is het dan weer wel een opluchting dat er vanaf maandag een versoepeling komt rond het individueel winkelen. “Dit zal modewinkeliers meer ademruimte geven om klanten op een normale en positieve, maar toch veilige manier te ontvangen”, zegt Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie, in een persbericht. “Het wegvallen van het maximaal een half uur winkelen is eveneens een gunstige en logische evolutie in de maatregelen voor onze winkeliers.”

De versoepeling geeft volgens de sectorfederatie de mode-ondernemers nog de kans om de laatste anderhalve week van de solden positief in te zetten. Want het individueel shoppen tijdens de eerste twee soldenweken hebben een “bijzonder negatief effect gehad op de modesector”. Volgens de Mode Unie bleek in de eerste twee soldenweken dat het individueel shoppen een “bijzonder negatief effect had op de modesector”. Consumenten hadden schrik om zich naar steden en winkels te begeven door de negatieve berichtgeving en door het verplicht individueel shoppen was de ‘fun factor’ volledig verdwenen, stelt de federatie.

Mode Unie zegt nog voorstander te zijn van een blijvende evaluatie van de maatregel. Op termijn moet een uitbreiding naar de volledige bubbel mogelijk zijn, als aangetoond is dat shoppen veilig blijft, klinkt het nog.