Ivan Leko staat plots tegenover voorganger Laszlo Bölöni: “We hadden dit niet verwacht”

Laszlo Bölöni (67) keert zaterdag terug naar de Bosuil, maar dan wel als trainer van AA Gent. Bij Antwerp zijn ze alvast op hun hoede. Hoe kijkt Ivan Leko (42), de opvolger van de Roemeen, naar de trainerswissel bij de tegenstander?

“Uiteraard zijn we verrast”, zo vertelde Leko tijdens zijn wekelijks persmoment. “We hadden ons voorbereid op het spel van Thorup, want je verwacht niet dat hij op dit moment ontslagen wordt. Hij deed het twee jaar heel goed en behaalde prima resultaten. Maar oké, dat is de beslissing van Gent. Wij passen onze voorbereiding nu gewoon een beetje aan. Maar niet te veel. We willen uitgaan van eigen kracht.”

Leko kent Bölöni goed, ze stonden al geregeld tegenover elkaar. “De score ken ik niet”, aldus de Kroaat. Maar wij wél, en die is in zijn voordeel. In zes onderlinge duels – zes keer Club Brugge versus Antwerp tussen 2017 en 2019 – verloor Leko nooit van Bölöni. Drie keer won hij, drie keer werd het een draw. “Maar het wordt zaterdag niet Leko tegen Bölöni. Uiteindelijk is het aan de spelers op het veld. Zij bepalen wat het wordt.”

Net zoals bij Gent, dat zijn eerste twee duels verloor, staat er bij Antwerp druk op. Na de 1 op 6 wil Leko zijn eerste competitiezege boeken. Wel vervelend natuurlijk dat hij Buta zag uitvallen op de rechtsback. “Dat is een probleem, ja. Hij was een van de beste spelers tijdens de voorbereiding en een gelijkaardig profiel hebben we niet. De Pauw verving hem zondag, maar dat is niet de positie waarvoor we hem hebben gehaald. We bekijken hoe we het oplossen. We proberen een paar opties uit op training.”

Ook Quirynen had een optie kunnen zijn, maar die werd net (met optie) verhuurd aan Moeskroen. “Een correcte beslissing, denk ik. We konden hem geen basisplaats garanderen en kunnen ook maar zeven spelers op de bank zetten. En die jongen wil nu eenmaal meer spelen.” En ook Rodrigues had een optie kunnen zijn, maar die trainde al twee weken niet meer mee en kijkt uit naar een vertrek. “Mijn taak is om aan de slag te gaan met de spelers die hier willen zijn. Ik begrijp dat spelers boos zijn als ze niet starten, maar dat maakt deel uit van het profvoetbal. Maar dat mag niet betekenen dat je het opgeeft.”

De voorbije dagen misten ook Hongla en Butez groepstrainingen door een blessure, maar zij sloten donderdag opnieuw aan. Gelukkig maar, zeker in het geval van Butez, want hij was nu eerste doelman en wil die plaats niet kwijtspelen. “Als Jean geen reactie ondervindt en honderd procent is, is er geen probleem. Hij was vanaf dag één bij ons, kent de competitie en kan communiceren. Daarom kreeg hij voor de competitiestart de voorkeur. En ik zie geen reden om na twee matchen te wisselen, ook al toont Beiranvand op training dat hij een goeie keeper is.”

