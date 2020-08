Voormalige Barça-ster Adriano Correia (35) komt met hoge ambities naar Eupen:“Prijzen pakken? Waarom niet”

Een dag na Victor Vazquez stelde Eupen deze middag zijn andere nieuwe vedette voor. Adriano Correia (ex-Sevilla, Barcelona, Besiktas en 17-voudig Braziliaans international) nam een halfuur de tijd om zijn opvallende keuze voor Eupen toe te lichten. “Dit is geen kleine club maar een club in volle groei.”

Het bescheiden perszaaltje van Eupen was, zoals verwacht, te klein voor de voorstelling van Adriano Correia. De tweevoudig Champions League-winnaar met Barcelona werd daarom maar in de Eupense loges voorgesteld. Adriano, in cluboutfit, nam plaats naast sportief directeur Jordi Condom en nam rustig zijn tijd om alle vragen in het Spaans te beantwoorden.

De eerste vraag die bij iedereen op de lippen brandde: ‘Waarom Eupen?” “Het was niet alleen een keuze voor de club maar voor het hele project dat erachter zit. Om persoonlijke en familiale redenen ben ik vorig jaar teruggekeerd naar Brazilië (Athletico Paranaense, red.). Ik had nu ook opties om in Brazilië te blijven. Er waren meerdere clubs geïnteresseerd. Maar toen het aanbod kwam van Jordi (Condom, red) om terug te keren naar Europa kon ik er niet aan weerstaan.”

Foto: BELGA

Adriano won prijzen met al zijn ex-clubs. Verwacht hij hetzelfde te doen bij de Panda’s? “Waarom niet? Een voetballer moet altijd een doel hebben. We willen goed spelen, wedstrijden winnen en uiteindelijk ook prijzen pakken. Alleen zo schrijf je geschiedenis in het voetbal. Het zal misschien wat tijd kosten maar dat moet wel het uiteindelijke doel zijn.”

De Braziliaan speelde voor de grootste clubs in Spanje, Turkije en Braazilië en verhuist nu naar één van de kleinste clubs in België. Even aanpassen? “Dit is geen kleine club maar een club in volle groei”, aldus Adriano. “Toen ik in 2005 tekende bij Sevilla speelden zij ook nog in tweede klasse. En kijk waar ze vandaag staan. Deze club is misschien wel kleiner dan Sevilla maar de situatie is wel vergelijkbaar. Net als Sevilla toen is dit Eupen een club met ambitie. Ze willen vooruit. Iedereen werkt hard om de club beetje bij beetje, dag na dag, te doen groeien.”

Nadat hij zijn eerste tien dagen in België verplicht in quarantaine doorbracht traint Adriano vandaag voor het eerst mee met zijn nieuwe ploegmaats. De Braziliaan speelde twee weken geleden nog zijn laatste wedstrijd in Brazilië. “Ik voel me fit en klaar om te spelen”, klonk het. Mogelijk zit hij dus al meteen in de selectie voor de wedstrijd van morgenavond tegen Kortrijk (19u).

