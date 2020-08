Spaanse bondscoach Luis Enrique gunt Ansu Fati zijn eerste selectie

De Spaanse bondscoach Luis Enrique heeft Barcelona-toptalent Ansu Fati voor de eerste keer opgeroepen voor de nationale ploeg, zo maakte de Spaanse bond RFEF donderdag bekend.

Voor de duels in de Nations League tegen Duitsland (3 september) en Oekraïne (6 september) heeft Luis Enrique een gedeeltelijke verjonging doorgevoerd. De in Guinee-Bissau geboren Ansu Fati is pas zeventien jaar en niet eens zeker van een basisplaats in Nou Camp. Als hij speelminuten krijgt in een van de twee interlands, kan hij nooit nog voor een ander land spelen. Zijn Barça-ploegmaats Jordi Alba en Sergi Roberto zijn er niet bij.

Andere youngsters in de selectie zijn onder meer de twintigjarige aanvaller Ferran Torres en de negentienjarige Eric Garcia.

Spanje:

Doelmannen: David de Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Chelsea), Unai Simon (Athletic Bilbao)

Verdedigers: Jesus Navas (Sevilla), Dani Carvajal (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Pau Torres (Villarreal), Diego Llorente (Real Sociedad), Jose Luis Gaya (Valencia), Sergio Reguilon (Real Madrid), Eric Garcia (Manchester City)

Middenvelders: Fabian Ruiz (Napoli), Thiago Alcantara (Bayern München), Sergio Busquets (Barcelona), Rodri (Man City), Mikel Merino (Real Sociedad), Dani Olmo (RB Leipzig), Oscar Rodríguez (Real Madrid)

Aanvallers: Rodrigo (Valencia), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Adama Traore (Wolves), Marco Asensio (Real Madid), Ansu Fati (Barcelona), Ferran Torres (Manchester City)