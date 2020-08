Op de uitreiking van de Gouden Schoen eerder dit jaar is voetbalster Tessa Wullaert ontsnapt aan een zeer gênant moment. Toen ze in de schminkstoel zat, werd haar duidelijk gemaakt dat haar jurk nogal doorschijnend was. “Maar we hebben dat toen kunnen oplossen. Gelukkig maar, want ik had alleen die jurk!”, verklapt ze in Het Rad.