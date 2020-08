Beelden opgedoken van Russische oppositieactivist Alexei Navalny die kermt van de pijn na vermoedelijke vergiftiging

De Russische oppositieactivist Alexei Navalny (40) werd donderdag naar een ziekenhuis in Omsk gebracht nadat hij onwel was geworden op het vliegtuig. Zijn thee werd vergiftigd, zegt zijn woordvoerster op Twitter. De activist ligt in coma, maar zijn toestand is volgens de behandelde dokter stabiel. Intussen zijn op Twitter beelden opgedoken van Navalny, die duidelijk kermt van de pijn terwijl hij in het vliegtuig zit.