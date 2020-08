Stichting tegen Kanker pleit voor verbod op e-sigaret op terrassen: “Damp bevat veel vocht en vergroot risico op verspreiding corona”

De Stichting tegen Kanker is pleitbezorger van een verbod op e-sigaretten op terrassen in de strijd tegen het coronavirus. “De damp die e-rokers uitblazen bevat veel water en dus veel aerosolen, wat het risico op de verspreiding van het virus vergroot”, klinkt het. De stichting vermoedt dat 1,5 meter niet volstaat om de aerosolen van een damper tegen te houden.

De damp die een roker van een e-sigaret uitblaast, bevat naast de gekende ingrediënten van de e-vloeistof ook veel waterdamp. “We weten dat aerosolen, minuscule waterdruppeltjes, drager kunnen zijn van het coronavirus”, zegt Suzanne Gabriels, expert tabakspreventie bij de Stichting Tegen Kanker. “De damp van een e-sigaret bevat veel water, ook reikt die damp bijzonder ver. Om die reden menen wij dat dat een verhoogd risico op besmetting inhoudt.”

Gabriels benadrukt dat het om een theoretische deductie gaat. “Hier is geen sluitend wetenschappelijk bewijs voor, als we dit bepleiten, is het uit voorzorg.”

Nog volgens Gabriels heeft die zogenaamde ‘vochtige rook’ een rol gespeeld bij het hoge aantal besmettingen dat teruggebracht konden worden naar shishabars. “We hebben die problematiek aan het begin van de coronacrisis al onder de aandacht gebracht bij de FOD Volksgezondheid. Het heeft even geduurd, maar ze zijn ons dan toch gevolgd. De rook van een shisha is in tegenstelling tot een ‘droge’ sigaret ook vochtig. Het probleem bij shisha’s is dat gebruikers de slang en het mondstuk delen, wat vast ook het leeuwendeel van de besmettingen veroorzaakt heeft, maar de aerosolen hebben vermoedelijk ook een rol gespeeld.”

Totaal rookverbod?

Een totaal rookverbod op straat en op openbare plaatsen, zoals in Spanje, vindt de Gabriels geen goed idee. “Dat lijkt me disproportioneel in het kader van de coronapandemie. Op die manier gaan rokers opnieuw binnenshuis roken wat mogelijk nefast kan zijn voor de rookvrije generatie als ouders weer meer binnenshuis gaan roken.”

