Opnieuw geen algemene regels over mondmaskers: “Dat is nochtans noodzakelijk”, zegt Marc Van Ranst

De Veiligheidsraad heeft tegen alle verwachtingen in niet beslist om algemene regels in te voeren over mondmaskers. De situatie blijft zoals ze nu is: je moet geen mondmasker op zak hebben, behalve als je burgemeester of gouverneur er anders over beslist. “Algemene regels zijn nochtans noodzakelijk”, uit viroloog Marc Van Ranst zijn onbegrip bij VRT Nieuws.

De Veiligheidsraad koos er niet voor om het dragen van een mondmasker te verplichten. Er één bij je hebben is ook niet verplicht in heel het land, maar wordt wel sterk aangeraden. Het is aan de lokale besturen om strengere regels over de mondmaskers in te voeren wanneer ze dat nodig achten.

Viroloog Marc Van Ranst begrijpt niet waarom er geen regels voor heel het land ingevoerd zijn, zei hij bij VRT Nieuws. “Zo’n algemene regels blijven nochtans noodzakelijk”, zei hij. “Oorspronkelijk werd aan de burgemeesters gevraagd om de drukke winkelstraten aan te duiden. Dat is wel héél breed geïnterpreteerd soms. Het zou een goede verbetering zijn mocht dat duidelijk worden voor het hele land.” Hij zegt er “geen enkel idee” van hebben waarom die regels niet ingevoerd zijn.

Over de bubbel van vijf zei Van Ranst dat die regel niet snel zal veranderen. “Maar men kan dit ook niet te lang aanhouden. Men zal dit wel versoepelen op een verstandige manier.” Eerst moet het reproductiegetal lager zijn dan bij de versoepelingen na de eerste golf. “We willen dieper gaan dan vorige keer. Dan kunnen we de periode tussen twee golven groter houden. Er zijn een heleboel onbekenden: er komt een winterseizoen, de griep.”