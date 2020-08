Huwelijkssector is razend na beslissingen van Nationale Veiligheidsraad: “Ze spreken zelfs niet meer over ons”

Op rouwmaaltijden mogen binnenkort weer vijftig mensen aanwezig zijn. Over huwelijken is donderdag niks gezegd op de Nationale Veiligheidsraad. En dat komt bijzonder hard aan bij de sector. “Ze spreken zelfs niet meer over ons! Uitbaters van feestzalen zijn razend”, zegt Cynthia De Clercq, bestuurder bij de Belgische Federatie voor Huwelijksleveranciers.