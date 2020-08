Steve Bannon, voormalig topadviseur van Donald Trump, aangehouden in fraudezaak

Steve Bannon, een vroegere topadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, is donderdag opgepakt in een fraudezaak. Hij is samen met drie anderen in verdenking gesteld van het oplichten van honderdduizenden mensen via de crowdfundingsactie We Build the Wall, om geld op te halen voor de bouw van een muur aan de grens met Mexico. Dat heeft het openbaar ministerie in New York laten weten. Bannon wordt donderdag nog voorgeleid.

Naast Bannon werden ook Brian Kolfage, Andrew Badolato en Timothy Shea donderdag gearresteerd. Zij zouden volgens de openbaar aanklager in New York “een plan hebben opgezet om het geld van honderdduizenden donateurs achterover te drukken”. Bannon gold voorheen als een van de belangrijkste adviseurs van president Trump. Ook stond hij aan het hoofd van de rechtse nieuwssite Breitbart News.

Hij wordt nu in verband gebracht met het oplichten van honderdduizenden mensen via de crowdfundingactie We Build the Wall (Wij bouwen de muur), om geld op te halen voor de bouw van een muur aan de zuidelijke grens van de Verenigde Staten om zo illegale immigranten uit Mexico en Zuid-Amerika tegen te houden.

25 miljoen

Bannon en anderen hielden donateurs voor een belangrijke mensensmokkelroute vanuit Mexico te willen afsluiten. Die crowdfundingsactie, die via internet liep, leverde volgens de autoriteiten zo’n 25 miljoen dollar (21 miljoen euro) op.

Geldschieters kregen te horen dat al hun donaties besteed zouden worden aan de bouw van de muur. Er zou onder meer zijn toegezegd dat We Build the Wall-oprichter Brian Kolfage “geen cent zou ontvangen”, terwijl hij volgens de autoriteiten in de praktijk grote bedragen achteroverdrukte om zijn “weelderige levensstijl” te financieren.

Eigen zak

Justitie verwijt de verdachten dat ze forse bedragen in eigen zak hebben gestoken. Er zouden ook nepfacturen zijn opgesteld om de fraude te verhullen. Bannon zou via een aan hem gelieerde organisatie een miljoen dollar hebben ontvangen, dat deels is gebruikt voor persoonlijke uitgaven.

“Deze zaak zou een waarschuwend voorbeeld moeten zijn voor andere fraudeurs. Niemand staat boven de wet, zelfs niet als het gaat om een invalide oorlogsveteraan of een politiek strateeg die miljonair is”, zei een van de onderzoekers in een verklaring.

De vier mannen worden verdacht van samenzwering om fraude te plegen en van samenzwering om geld wit te wassen. Op elk van die aanklachten staat een straf van 20 jaar cel.