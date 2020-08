Van verbod op schoolreizen naar Italië tot lockdown: deze beslissingen nam Nationale Veiligheidsraad doorheen de coronacrisis

De Nationale Veiligheidsraad is donderdag opnieuw samengekomen. Het was de vijftiende keer al dat de federale overheid op die manier belangrijke coronamaatregelen aankondigde. Dat gebeurde een eerste keer op 6 maart toen één beperking werd aangekondigd: even geen schoolreizen naar Italië. Sindsdien zijn er echter veel beslissingen bijgekomen en weer weggevallen. Een overzicht.