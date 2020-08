Charles Michel moet huwelijk in zuiden van Frankrijk annuleren door coronavirus

Slecht nieuws voor Europees president Charles Michel: zijn huwelijk in het zuiden van Frankrijk is afgelast. Het zou komende zaterdag plaatsvinden, maar het coronavirus gooit roet in het eten, meldt Sudpresse.

Charles Michel en zijn partner Amélie Derbaudrenghien zouden zaterdag in het huwelijksbootje stappen en dat vieren in de kleine gemeente Montmeyan in het zuiden van Frankrijk. Maar het coronavirus is daar nog lang niet onder controle: in ons land geeft Buitenlandse Zaken code rood aan het gebied. En dus kan het feest van de ex-premier niet plaatsvinden.

Volgens Le canard enchaîné zou de Franse president Emmanuel Macron een van de gasten geweest zijn. Er werd al een nieuwe datum geprikt voor de trouw, maar die is nog niet bekend.