Fietsersbond vraagt duidelijkheid over mondmasker op de fiets

Veel fietsers weten niet waar en wanneer ze wel of niet een mondmasker moeten dragen, omdat regels kunnen verschillen van provincie tot provincie en van gemeente tot gemeente. Dat zegt de Fietsersbond donderdag. Hij vraagt om duidelijke en eenvormige regels voor heel België, zeker nu het nieuwe schooljaar bijna begint. Fietsende scholieren moeten weten waar ze aan toe zijn, klinkt het.

Als het van de Fietsersbond afhangt, zou de regel zijn dat een mondmasker in principe niet verplicht is op de fiets. Niet voor fietsers die naar het werk, de school of de winkel fietsen, en ook niet voor sportieve fietsers. En zeker niet wanneer zij op rustige fietsroutes fietsen. Op drukke plaatsen (zoals een winkelstraat), waar veel voetgangers en fietsers elkaar kruisen, zou de reflex wel moeten zijn om een mondmasker op te zetten. Dat geldt ook voor wie gaat fietsen met iemand van buiten zijn bubbel.

“We willen vooral duidelijkheid, maar tegelijkertijd moeten duurzame vervoersmodi zoveel mogelijk worden gepromoot”, aldus de woordvoerder van de Fietsersbond, Wies Callens. Een algemene mondmaskerplicht voor fietsers zou volgens de bond contraproductief zijn, omdat er dan veel minder mensen nog de fiets zouden nemen.