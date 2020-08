De laatste coronavrije gemeente in Vlaanderen heeft nu ook besmette inwoner: “Even schrikken, maar geen paniek”

Bever - Bijna zes maanden hield het kleine Bever, diep verscholen in het Pajottenland, dapper stand tegen het coronavirus en hield de teller met coronabesmettingen op nul. Tot nu, want voor het eerst sinds de uitbraak van de coronacrisis testte een inwoner positief.

“Het gaat om een persoon, een minderjarige” bevestigt burgemeester Dirk Willem. “Hoe die persoon het virus opliep is nog niet duidelijk. De contact tracing moet nu zijn werk doen. De komende uren zullen uitwijzen of het bij dit ene geval blijft in Bever.”

Door dit ene geval kleurt Bever op de coronakaart wel plots dieprood. “Logisch, want we zijn maar met 2.000 inwoners. Ja, het is even schrikken, maar we panikeren niet. We hopen vooral dat de besmette persoon niet al te ziek wordt en dat het virus zich niet verder verspreidt. We bekijken nu met de Eerstelijnszone hoe het verder moet en of er maatregelen nodig zijn.”

Of de burgemeester verrast is door de eerste coronapatiënt in zijn dorp? “Eigenlijk niet. Het kon niet blijven duren. Zeker nu het vakantie is, mensen op reis gaan en kinderen van een jeugdkamp terugkeren”, zegt Dirk Willem. “Bever is geen uitzondering meer. We zijn weer normaal. Maar we blijven wel de gemeente die het langst stand heeft gehouden tegen corona. We hebben dit kunnen doen door een goede discipline van afstand houden, handen ontsmetten en zelfs mondmaskers dragen, al is het hier niet verplicht. We hopen dat diezelfde discipline er nu voor zorgt dat het virus niet verder uitdeint.”