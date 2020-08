Conflict ten einde: zoon Moreira (16) verruilt Standard voor Benfica

Standard ziet Diego Moreira vertrekken naar het Portugese Benfica. Met het vertrek van het 16-jarige talent, zoon van ex-Rouche Almani Moreira, komt een einde aan een conflict tussen de Luikse club en de speler.

Moreira is een Portugees jeugdinternational en gold als een beloftevolle vleugelspits. Toch kwam hij het afgelopen jaar niet in actie in de Luikse jeugd, omdat hij weigerde een profcontract bij de Luikenaars te tekenen. Hij wilde graag met zijn vader samenwonen in Portugal en had zijn zinnen gezet op een transfer naar Benfica, de nieuwe club van Rode Duivel Jan Vertonghen. Standard stak daar echter een stokje voor, omdat hij nog geen zestien jaar was en geen internationale transfer mocht maken. Nu hij de juiste leeftijd heeft, kan hij de stap naar de Portugese topclub wel zetten. Benfica maakte de overgang al officieel bekend.

Vorig seizoen bedacht de entourage van Moreira een constructie om de regelgeving te omzeilen. Vooraleer Moreira de stap naar Benfica zou zetten, zou hij een half jaar bij Lierse Kempenzonen gaan spelen. Hij ging er trainen, maar Standard legde snel klacht neer bij de Geschillencommissie van de KBVB. De Rouches stelden zich vragen bij de dringende redenen die de entourage van de jonge voetballer aanhaalde om de overstap te forceren. Aangezien het om een minderjarige voetballer gaat, kijkt de KBVB daar streng op toe. Standard kreeg gelijk en de transfer werd toen geannuleerd.