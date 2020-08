OHL-coach Marc Brys: “Charleroi zaterdag komt te vroeg voor Thomas Henry”

Vijf dagen na de wedstrijd in Genk heeft OHL-trainer Marc Brys eindelijk meer nieuws over de enkelblessure van zijn spits Thomas Henry. Het gaat om een verzwikking. De Fransman kan dit weekend niet in actie komen, maar in Leuven hopen ze Henry volgende week wel te recupereren. De schade valt dus mee.

Ze hielden hun adem in deze week aan Den Dreef, want OHL is behoorlijk afhankelijk van spits Henry, vorig topschutter in 1B. Brys bracht donderdag op zijn wekelijkse persbabbel het milde verdict. “Zijn enkel is verzwikt en er zijn enkele ligamenten geraakt. Charleroi komt zaterdag veel te vroeg, maar we hopen hem volgende week wel terug in actie te zien”, klonk het.

In de zoektocht naar een vervanger voor de Fransman kom je al snel bij Jérémy Perbet uit, die tegen zijn ex-club waarschijnlijk nog eens in de basis staat. “Ik ga geen namen noemen, maar veel keuze is er niet”, zei Brys. Op de flanken heeft Brys wél opnieuw meer keuze, want Aguemon en Limbombe zijn weer inzetbaar. Ook nieuwkomers Rafael Romo, Krystian Malinov en Bese Barnabas zijn speelgerechtigd.

De OHL-coach verwacht zaterdag tegen Charleroi overigens meer problemen dan vorige week in Genk, omdat de Carolo’s de zelfde stijl hanteren als de Leuvenaars. Lees: een laag, solide blok vormen achterin en snedig tegenprikken. “Dat wordt veel moeilijker, dat heb ik vandaag nog benadrukt op training”, aldus Brys. “Charleroi doet precies wat wij vorige week zo goed deden. We starten opnieuw met de intentie om te winnen, maar gaan geen open deur houden. In 1A is het nu eenmaal anders voetballen dan in 1B. We worden geconfronteerd met ploegen die veel sterker zijn dan wij.”

Charleroi telt na twee speeldagen zes op zes, OHL raapte tegen Eupen en Genk telkens een puntje.