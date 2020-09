“Ik was gevaarlijk voor hem. Hij voor mij ook, maar ik had een gezin en hij niet”

Een minnares. Op zich is het een mooi woord. Elkaar beminnen. In het geheim. Maar het heeft een bijklank gekregen. Daarom doet een minnares twee weken lang hier haar verhaal, anoniem. “Noem mij maar ‘de buitenvrouw’, het Surinaamse woord voor minnares. Drie jaar lang was ik de buitenvrouw van een heerlijke man. Dit is deel 5 van 8.

Het wérd die héle leuke avond met Tom. Praten, lachen, een heel eind door de onbekende stad wandelen, de stad ver van de routine en de dagelijkse sleur.

Om uiteindelijk, onontkoombaar, in een prachtig hotelbed te belanden. Wat zou zo’n oudere, deftige hotelbaliebediende eigenlijk denken als hij dat ziet? Volgens mij sprak het boekdelen waar wij mee bezig waren. Ik denk dat er niet veel getrouwde koppels zijn die op die manier komen inchecken. Is dat misschien ook iets wat boekdelen spreekt? De passie met mijn man was zo verdronken in de alledaagsheid dat het niet eens in ons zou opkomen om een hotel te boeken na een fijn cafébezoek ergens in een wildvreemde stad. Te veel rompslomp, gedoe. “Het geld niet waard.”

Tom was fantastisch. We vrijden een eerste keer heel wild en heftig op de marmeren wastafel in de badkamer. We gingen verder op de grond, in bed, tegen de muur. We rustten uit, en begonnen opnieuw, op het bed, traag, seks met elke vierkante centimeter van je lichaam, zo intens. Het soort van seks waar je je zeldzaam heerlijk van in je eigen lijf voelt. Er was weinig tijd om te slapen. Ik werd wakker en kon haast niet geloven dat hij naast me lag. Het is misschien gek, maar op dat moment voer een soort rust in mijn hoofd. Geef mij seks. Nog. En nog. Ik wist dat het dat was wat ik wou. “Hoelang hebben we nog voor we die kamer moeten verlaten?” Het ontbijt in het hotel sloegen we over. We vrijden elkaar murw, tot we echt niet anders konden dan huiswaarts keren. “Ik los dat wel op”, dacht ik. Ik had mijn man gezegd dat ik bij een vriendin zou blijven slapen. Dat ik niet eens meer een ‘slaapwel’-bericht had gestuurd, kreeg ik wel uitgelegd. Beetje te zat. Oplader kwijt. Ik had genoeg zaligheid in mijn hoofd om het gewone leven en al zijn problemen aan te kunnen. Tom zuchtte. “ Ik ga er mijn hoofd moeten bijhouden of ik word dodelijk verliefd op je.” Ik was gevaarlijk voor hem. Hij voor mij ook. Maar ik had een gezin, hij niet.

Mijn man had niets in de gaten. Integendeel. Ik liep goedgemutst rond en kon veel meer verdragen. Van hem en van de tweeling. Zelfs het vrijen ging beter. Omdat ik verliefd was, meer energie had en ik simpelweg dacht “dit neem ik er nog wel bij”.

Liegen werd mijn tweede natuur. Hoe treurig dat ook klinkt, ik werd een expert in uitvluchten. Ik had plots een nieuwe hobby: zwemmen. Dan ging ik zogezegd twee uur zwemmen als de kinderen in bed lagen, terwijl ik gewoon naar Tom ging. Na het vrijen douchte ik, dus er was geen argwaan, mijn haren waren nat van het zwemmen. Ik ging ook vaker naar die vriendin die ver woonde. “Omdat ze in een depressie was gesukkeld.” Die vriendin moest er altijd hard om lachen, om mijn uitvluchten. “Jij bent in een affaire gesukkeld”, grijnsde ze dan. Maar ze was een perfecte dekmantel. Op zaterdagochtend ging ik naar de yoga. Zogezegd. Om te ontspannen. Maar Tom was mijn yoga. Tom en ik vierden altijd feest. In het bed, naast het bed, op de sofa, op de vloer. En in hotels. Een keer bestelde hij de penthouse. Oesters, champagne, roomservice, alles erop en eraan. “We zitten hier in een decadente kamer en ik wil dan ook decadent met je vrijen”, zei hij. Na de geweldige vrijpartij moest ik wenen. Om zoveel schoonheid. Zoveel euforie. Te veel zoveel eigenlijk.

Naar het werk gaan, was geweldig. Ik zweefde ernaartoe. De schalkse blikken tijdens een vergadering, de stiekeme berichtjes, de honderden e-mails. Kwam ik nog maar binnen, dan stuurde hij al een bericht. “Ik ken geen enkele vrouw die zo’n wellustig lichaam heeft.” Of “je bent zo verregaand”. Of “Kom hier met je lekker lijf”. We hunkerden naar elkaar. ’s Middags gingen we vaak lunchen. Van lunchen kwam niet veel in huis. We kusten in de auto, vrijden in een bos. Nooit gedacht dat dat kon. Vrijen in een bos zonder betrapt te worden. En daarna een beetje verwilderd weer achter je bureau gaan zitten. Alsof ik verdorie een personage was in een stationsromannetje.

Ondertussen had ik ook zijn naam op mijn telefoon veranderd. Tom werd Tine1, mijn vriendin die mee in het complot zat. Sms’te hij of belde hij en was mijn man thuis, dan was er geen argwaan. Later zou blijken dat die argwaan er wel degelijk was. Dat je denkt dat je heel subtiel met alles omgaat, maar als je al vijftien jaar met een man samenleeft, dan kent die man elk stukje van je. Elk stukje dat je je anders gedraagt, voelt hij toch.