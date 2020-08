Helft van het nieuwe seizoen niet gespeeld? Dan geen kampioen en geen daler

De KBVB maakte bekend dat indien er minstens zeven spelers van één profclub tegelijk positief testen voor corona, de betrokken club om uitstel van de wedstrijd mag vragen. Ook kwam er duidelijkheid over de eindrangschikking mocht de competitie door overmacht opnieuw vroegtijdig moeten worden stopgezet.

Als er minstens zeven spelers van één club tegelijk positief testen voor corona mag de betrokken club om uitstel van de match vragen. De kalendermanager van de KBVB zal daarover beslissen en zijn oordeel is definitief. Spelers die coronapositief worden bevonden, moeten sowieso in quarantaine.

Verder is er duidelijkheid over de eindstand mocht de competitie door overmacht vroegtijdig stopgezet worden. Denk aan een nieuwe coronagolf. De stand op de laatst gespeelde speeldag zal tellen. Tenminste, als alle clubs uit de competitie minstens één keer tegen elkaar hebben gespeeld of 50% van de wedstrijden van de reguliere competitie zijn afgewerkt. De regel van drie wordt toegepast indien niet alle clubs evenveel wedstrijden hebben afgewerkt.

Als deze voorwaarde niet is vervuld, dan wordt het seizoen geannuleerd. Er zal bijgevolg geen kampioen zijn, geen sportieve dalers en geen stijgers. De Europese tickets (met uitzondering van het ticket dat aan de winnaar van de Beker van België toekomt) worden in dat geval toegekend op basis van de prestaties van de clubs in de nationale profcompetities in de vorige vijf seizoenen.

Indien door overmacht de barragewedstrijd tussen de voorlaatste club uit de competitie 1A en de nummer 2 uit de competitie 1B niet kan worden afgewerkt, wordt de club uit de competitie 1A als winnaar beschouwd van deze barragewedstrijd.