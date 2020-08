Navalny is lang niet de eerste opposant van Poetin die plots doodziek wordt: waarom gif in Rusland zo populair is om tegenstanders uit te schakelen

De belangrijkste opposant van president Poetin, Aleksej Navalny, is in zorgwekkende toestand opgenomen in het ziekenhuis. Op de luchthaven van Tomsk zou hij vergiftigde thee hebben opgedronken. Het is niet de eerste keer dat hij plots doodziek wordt, hij is ook de zoveelste opposant van het Kremlin die meer dan waarschijnlijk vergiftigd werd. Maar waarom is gif in Rusland populair om tegenstanders uit te schakelen?