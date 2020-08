Rechter oordeelt dat Trump toch inzage moet geven in belastingaangiftes

Donald Trump moet nu toch boekhoudkundige gegevens over een periode van acht jaar bezorgen aan een New Yorkse procureur. Dat heeft een federale rechter donderdag geconcludeerd. Het is een nieuwe wending in een juridisch getouwtrek over de belastingaangiftes van de Amerikaanse president. Trump heeft altijd geweigerd dergelijke documenten bekend te maken.

Rechter Victor Marrero kwam in een argumentatie van 103 bladzijden tot de conclusie dat de vraag van procureur Cyrus Vance gerechtvaardigd is. Vance is een Democraat die in het kader van een gerechtelijk onderzoek aan het boekhoudkantoor Mazars gevraagd heeft om de belastingaangiftes van Trump voor de jaren 2011-2018 te kunnen inkijken.

De advocaten van de president hadden in juli nog gepleit dat het verzoekschrift om de documenten te mogen inzien “te ruim” was, dat de procureur “te slechter trouw” was en dat de Amerikaanse president van een “absolute onschendbaarheid” zou genieten, maar dat argument had het Amerikaanse Hooggerechtshof verworpen in een arrest van 9 juli.

Stormy Daniels

Oorspronkelijk spitste het onderzoek zich toe op een overschrijving van geld op de rekening van de Amerikaanse Republikeinse presidentskandidaat Trump voor de campagne in 2016. Het geld zou gediend hebben om zwijggeld te betalen aan de porno-actrice Stormy Daniels, maar dat is in overtreding met de wet op de financiering van verkiezingscampagnes.

De diensten van de procureur hebben onlangs laten weten dat het onderzoek ruimer gaat en ook betrekking heeft op illegale manoeuvres van de Trump Organization, een niet op de beurs genoteerd bedrijf waaronder de vastgoedoperaties vallen van Trump.

Hoe het getouwtrek ook afloopt, niemand gelooft dat de belastingaangiftes van Trump nog bekend zullen raken voor de presidentsverkiezingen van november dit jaar. In tegenstelling tot zijn voorgangers als president heeft Trump nooit zijn belastingaangiftes bekend willen maken, omdat dit aanleiding zou geven tot speculaties over zijn fortuin en over mogelijke belangenconflicten.