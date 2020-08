JBC grijpt zijn kans: keten neemt CKS, Fred & Ginger én Baker Bridge over van failliete FNG

Dieter Penninckx, voormalig CEO van FNG, droomde er een jaar geleden nog van om ook de Belgische modegroep JBC aan zich te binden. Maar het omgekeerde gebeurde. De familiale holding Claes Retail Group neemt het modemerk CKS en de kindermerken Fred & Ginger en Baker Bridge over van het failliete FNG.

