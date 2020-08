Vermeende groepsverkrachting van 16-jarig meisje door tientallen mannen schokt Israël: “Misdaad tegen de mensheid”

De Israëlische politie heeft een onderzoek ingesteld naar de vermeende groepsverkrachting van een 16-jarig meisje in een hotel in de zuidelijke stad Eilat. Meer dan dertig mannen zouden er zich aan haar vergrepen hebben, en om dat te doen stonden ze geduldig aan te schuiven aan de deur van de hotelkamer. “Dit is een misdaad tegen de mensheid”, zegt premier Benjamin Netanyahu. Er zijn al twee mannen opgepakt.

De tiener diende vrijdag een klacht in bij de politie. Volgens Israëlische media was zij een maand geleden naar Eilat getrokken met een vriend of vriendin en zouden ze daar wat kennissen van die vriend ontmoet hebben. Ze gingen samen op café en dronken daar wat, maar toen ze daarna naar een hotel gingen liep de situatie uit de hand.

Video’s

Het meisje, onder invloed van drank, belandde in een hotelkamer waar meer dan dertig mannen geduldig aanschoven om haar te verkrachten. Haar vriendin probeerde nog te helpen, maar kon niets beginnen tegen de mannen, aldus de politie. Om ter beurt gingen ze de kamer binnen en vergrepen ze zich aan haar.

Er werden al twee verdachten opgepakt. De eerste van de twee had berichten gestuurd met de tiener, maar op zijn telefoon werden ook video’s van de groepsverkrachting aangetroffen. Hij ontkent zelf gecommuniceerd te hebben met het meisje en beweert dat iemand anders zijn gsm toen gebruikt had. Hij is er ook van overtuigd dat uit de beelden van bewakingscamera’s zal blijken dat er geen sprake was van verkrachting: het meisje vroeg de mannen volgens hem om seks met haar te hebben. Beide verdachten zijn volgens Israëlische media twintigers.

“Misdaad tegen de mensheid”

De feiten veroorzaken heel wat ophef in Israël. Minister van Defensie Benny Gantz toonde zich bijvoorbeeld woedend. “Het politieonderzoek loopt nog, maar ik heb nu al een boodschap voor iedereen die meegedaan heeft of getuige was: jullie hebben alleen bewezen dat jullie ziel bedorven is. Tegen het meisje zeg ik: mijn hart is bij jou, je bent niet alleen.”

Ook premier Benjamin Netanyahu liet van zich horen. “Deze mensen moeten voor de rechter verschijnen”, schreef hij op Twitter. “Dit is choquerend, er is geen ander woord voor. Dit is niet alleen een misdaad tegen dat meisje, maar ook tegen de mensheid. Dit moet veroordeeld worden.”