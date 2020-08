We raken vooral thuis besmet

Van alle plaatsen in onze samenleving raakten de meeste patiënten besmet in de eigen woonkamer, gevolgd door de bredere sociale cirkel en - op ruimere afstand - de werkvloer. Dat blijkt uit de 60-tal clusteronderzoeken die het Vlaamse agentschap Zorg en Gezondheid sinds het begin van de pandemie heeft uitgevoerd. De cijfers liggen in lijn met Nederland, waar ongeveer de helft van de patiënten besmet raakte door contacten met het eigen gezin.

Hoewel we niet zo’n gedetailleerde cijfers hebben als onze noorderburen is het volgens viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) heel aannemelijk dat huishoudens de belangrijkste bron van besmetting zijn. “In de familiale context onderhouden we veelal nauw contact met elkaar. Het is het laatste bastion van het virus." Dat zich in andere domeinen zoals de horeca relatief weinig besmettingen voordoen is dan weer te danken aan de maatregelen.

Maatregelen opleggen aan het gezinsleven zoals mondmaskerplicht is volgens Van Gucht niet realistisch. “De overheid zal zoiets nooit verplichten. Het principe is wel verdedigbaar, zeker in grote families met drie generaties waar de ouders werken en de kinderen terug naar school gaan.”

Dat Nederland keurige percentages heeft en ons land niet, komt volgens Van Gucht door het gebrek aan brononderzoek. “Gezondheidsinspecteurs hebben vooral gefocust op contactonderzoek om te kijken wie die persoon mogelijk nog besmet kan hebben. De vraag waar de patiënt zelf besmet raakte werd lang niet gesteld. Dat is nu hopelijk wel anders. Als we eenmaal de nodige informatie hebben dan gaan we ze zeker ook delen.”