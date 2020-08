Expert Jean-Luc Gala snoeihard voor Nationale Veiligheidsraad: “Men maakt bevolking kapot met nodeloze maatregelen. Er is geen greintje empathie”

De kritiek vanuit politieke maar nu ook academische hoek op Vlaamse virologen, Marc Van Ranst op kop, zwelt aan. Felste criticus is Jean-Luc Gala, hoofd van het Brusselse Saint-Luc-ziekenhuis. Hij pikt het niet langer dat “absurde maatregelen” de “economie kapotmaken en de bevolking nodeloos straffen”. Hij ontkracht dat er op nationaal vlak een tweede golf woedt. Zijn devies: “Blus lokale brandjes en stop met nodeloos alle Belgen te pesten.”

Het is niet goed voor zijn bloeddruk, maar hij kan niet langer zwijgen, vertelt Gala aan de telefoon in zijn kantoor in het Brusselse ziekenhuis Saint-Luc. Hij wordt echt boos, zegt hij, wanneer hij akte ...