Regering schakelt psychologen in om de moed erin te houden: ‘Contract met de bevolking’ tegen coronamoeheid

Premier Wilmès roept de hulp in van psychologen om de motivatie bij de bevolking op te krikken. Zij moeten adviseren hoe de regering op lange termijn met het virus omgaat. Eén voorstel is om een contract met de bevolking af te sluiten: er komt pas een versoepeling als er minder dan tien nieuwe besmettingen per dag zijn. “Breng voorspelbaarheid in de onvoorspelbaarheid.”