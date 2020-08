Zelfs Unizo en de Boerenbond willen dit natuurgebied redden: recordaantal bezwaren tegen industriezone in de Groene Delle

Omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) krijgt het erg moeilijk om haar beslissing te handhaven om de Groene Delle – tientallen hectare waardevolle natuur in Limburg – om te turnen tot industriegebied. Bijna 40.000 mensen tekenden bezwaar aan. Nog opmerkelijker: zowel Unizo als de Boerenbond scharen zich achter dat protest. “Je voelt langs alle kanten dat Demir precies dat zal aangrijpen om een bocht te maken, en de Groene Delle toch te behouden.”

Als u in een andere provincie dan Limburg woont, is er een goede kans dat u nooit eerder hoorde van de Groene Delle. Zonde. Het is een mooi stuk natuur langs het Albertkanaal, goeddeels op grondgebied ...