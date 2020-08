Tweede schietpartij op enkele dagen tijd schrikt Elsene op: zeker twee gewonden

Brussel / Elsene - Langs de Auguste Rodinstraat vond donderdagnamiddag omstreeks twee uur een schietpartij plaats. Daarbij zijn zeker twee gewonden gevallen. De Brusselse politie laat weten dat ze naar het ziekenhuis, op enkele tientallen meters van de plaats van de schietpartij, gebracht zijn. De politie sloot de hele wijk hermetisch af in afwachting van een ballistisch expert en het labo van de federale gerechtelijke politie. De spanning was behoorlijk te snijden bij de buurtbewoners. Die kwamen massaal afgezakt naar het plein en hadden het niet gemunt op pottenkijkers.

Het is al de tweede schietpartij op enkele dagen tijd in de wijk. In de nacht van dinsdag op woensdag was er vlakbij ook al een schietpartij. Daarbij werd één zwaargewonde persoon naar het ziekenhuis afgevoerd. Zijn leven is niet meer in gevaar. De gewonde man zou zichzelf hebben aangeboden op het politiecommissariaat verderop. Volgens La Dernière Heure had hij eerst wel de tijd genomen om zijn telefoon en zijn wapen te verstoppen. Dat doet alles in de richting wijzen van een mogelijke afrekening. Het is niet duidelijk of beide zaken aan elkaar gelinkt kunnen worden.