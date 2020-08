Ambitieuze Union-voorzitter Alex Muzio (36) over zijn club, 1B en het Belgisch voetbal: “Er is ruimte voor een tweede ploeg in Brussel”

Normaal mist hij geen match van zijn club, maar door corona riskeert hij twee weken quarantaine als hij vrijdag in Deinze de competitieopener bijwoont. Alex Muzio (36), de Engelse voorzitter van Union, hoopt dat zijn derde seizoen in België het juiste is om te promoveren. De zakenpartner van Brighton-voorzitter Tony Bloom gebruikt mathematische modellen om beleid te voeren. Aan de vooravond van het nieuwe seizoen in 1B doet hij zijn verhaal aan de hand van vijf stellingen.