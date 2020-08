Cipier geschorst na “extreem ongevoelige” post over doodgeschoten jongen: “Hij had maar moeten wegduiken”

Een ongepaste post op Facebook heeft zware gevolgen voor een cipier uit het Amerikaanse Wilson, North Carolina. De man schreef dat een doodgeschoten 5-jarig jongetje “maar had moeten wegduiken”. Hij werd meteen geschorst.

De dood van Cannon Hinnant beroert de gemoederen in de VS. Het blanke jongetje, amper 5 jaar oud, werd op zijn fiets in zijn tuin in Wilson, North Carolina, doodgeschoten door zijn zwarte buurjongen. Darius Sessoms (25) zou bewust op de jongen zijn afgelopen en hem een kogel door het hoofd geschoten hebben. Wat zijn motief was, is niet duidelijk. In de sterk gepolariseerde VS wordt meteen gedacht aan racisme, maar daar is tot dusver geen bewijs van.

De vader van het jongetje zegt in de lokale krant Wilson times dat zijn zoon met zijn zusjes aan het spelen was toen hij zomaar werd doodgeschoten. Hij dacht eerst dat de jongen gewoon gevallen was, tot hij naar buiten ging. Tv-zender WRAL sprak enkele ooggetuigen, die getuigden geen enkele aanleiding voor de moord gezien te hebben. Opmerkelijk is dat de dader, die al acht jaar naast het gezin woont, de avond voordien nog een pint had gedronken met zijn buurman. De vader van Cannon denkt niet dat het om racisme gaat: hij denkt dat Darius high was en hallucineerde toen hij het fatale schot loste.

Een zwarte cipier uit New Jersey had er zo zijn eigen mening over. Rome Smith schreef op Facebook dat de jongen “maar had moeten wegduiken” en vroeg zich af waar zijn ouders waren toen het gebeurde. De post werd als “extreem ongevoelig en racistisch” bestempeld door de lokale autoriteiten, en zijn werkgever heeft hem meteen geschorst. “We tolereren niet dat onze werknemers haatberichten sturen”, zegt Joseph Derella, de baas van de jeugdgevangenis. Sessoms is aangeklaagd voor moord.