De nieuwe Coucke aan de Leie, een topmodel in doel en een beloftenploeg: dit moet u weten over de herstart van 1B vanavond

Een valse eerste klasse. Vandaag start de competitie in 1B, maar die is even interessant als onze eerste klasse. Met uitstekende ploegen - Union en Westerlo zijn titelfavoriet - met kleurrijke figuren als topmodel Antony Sadin of sterspelers Vargas en Cyriac, maar ook met de beloftenploeg van Club Brugge. Ga er gerust voor zitten.